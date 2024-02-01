В тобольском аэропорту отметили 100-тысячного пассажира

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Планку в 100 тысяч пассажиров со дня открытия преодолел аэропорт Ремезов Тобольска. Юбилейным пассажиром стала Лилия Сосина. Она отправилась в Самару рейсом авиакомпании "ЮВТ АЭРО". В подарок девушка получила сертификат на бесплатный перелет с открытой датой от авиакомпании и памятные подарки от аэропорта, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"100 тысяч пассажиров довольно символичная цифра для 100-тысячного Тобольска. Этот показатель – результат планомерной работы, которая ведется в аэропорту с момента открытия. Верим, что пассажиропоток в нашем аэропорту будет только расти и новые юбилейные цифры не за горами", - отметил исполнительный директор аэропорта Владимир Варавва.

"Уже спустя 2,5 года после открытия регулярных авиасообщений в Тобольск нам удалось достичь показателя в 100 тысяч пассажиров. Эта цифра – результат расширения географии межрегиональных полетов и эффективного партнерского взаимодействия нашей Компании, Оператора и Тюменской области. Мы благодарим коллектив аэропорта, который обеспечивает безопасность и комфорт каждому из тысяч своих пассажиров. Уверена, что впереди нас ждут новые достижения" - отметила старший менеджер, Служба заказчика аэропорт ЗСНХ Инга Никитченко.

Аэропорт Ремезов был открыт в сентябре 2021 года. Тогда улететь из Тобольска можно было в четыре города. Сейчас регулярные рейсы из Ремезова осуществляются в 10 городов России: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Самару, Новый Уренгой, Сургут, Нижнекамск.

Аэропорт Тобольска Ремезов построен нефтегазохимической компанией СИБУР при участии Тюменской области в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В 2024 году в рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим малым аэропортом страны.