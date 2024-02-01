Совещание по поддержке инвестпроектов в промышленности провел президент в ходе поездки в УФО

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Совещание по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности провел президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Уральский федеральный округ. Оно состоялось в индустриальном парке "Станкомаш" – на производственной площадке промышленной группы "КОНАР" в Челябинске.

В совещании участвовали полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, члены правительства России, государственной корпорации развития России ВЭБ.РФ и другие официальные лица.

Как сообщается на сайте полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО, Владимир Путин подчеркнул, что российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается. Несмотря на внешнее давление, налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надежными партнерами из дружественных стран.

Перед совещанием глава государства осмотрел производственные площадки группы "КОНАР". Он побывал в механообрабатывающем и сборочном цехах, а также на совместной площадке "КОНАР" с АО "Транснефть Нефтяные Насосы" и АО "Русские Электрические Двигатели". Владимир Путин также пообщался со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области. Центральной темой разговора стала подготовка кадров для промышленности. Президент отметил, что это одна из ключевых тем, работа по ней ведется не первый год, и она будет продолжена.