В Тюмени задержан подозреваемый в развратных действиях в отношении 13-летней девочки

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

В Тюмени задержан мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении 13-летнего ребенка. Возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, 13 февраля в городе Тюмени рабочий из Средней Азии совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. В настоящее время подозреваемый задержан", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.