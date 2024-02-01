Можно ли оставлять зарядку в розетке, комментирует специалист
Допустимо ли оставлять зарядное устройство в розетке без подключенной к нему техники, прокомментировал тюменский специалист по радиоэлектронике.
Разработчики зарядных устройств и блоков питания основных гаджетов и современных электронных приборов закладывают в свои технологии достаточную надежность, чтобы их можно было оставлять в розетке надолго. Однако стоит понимать, что это допустимо лишь в обычных условиях.
"Обычная зарядка может спровоцировать короткое замыкание. Для его возникновения, достаточно скачка напряжения в сети электроснабжения или неисправности самого зарядного устройства. А там и до пожара недалеко", — поясняет Сергей Догонин.
При этом у известных брендов и больших производителей есть возможность выделить финансирование на разработку качественных схем и новых подходов к производству. Они способны обеспечить устройство большим диапазоном допустимых входных напряжений, защитой от перегрузки по току и возможностью аварийного отключения устройства, пишет Тюменская область сегодня.