Можно ли оставлять зарядку в розетке, комментирует специалист

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Допустимо ли оставлять зарядное устройство в розетке без подключенной к нему техники, прокомментировал тюменский специалист по радиоэлектронике.

Разработчики зарядных устройств и блоков питания основных гаджетов и современных электронных приборов закладывают в свои технологии достаточную надежность, чтобы их можно было оставлять в розетке надолго. Однако стоит понимать, что это допустимо лишь в обычных условиях.

"Обычная зарядка может спровоцировать короткое замыкание. Для его возникновения, достаточно скачка напряжения в сети электроснабжения или неисправности самого зарядного устройства. А там и до пожара недалеко", — поясняет Сергей Догонин.

При этом у известных брендов и больших производителей есть возможность выделить финансирование на разработку качественных схем и новых подходов к производству. Они способны обеспечить устройство большим диапазоном допустимых входных напряжений, защитой от перегрузки по току и возможностью аварийного отключения устройства, пишет Тюменская область сегодня.