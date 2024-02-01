Новую экспозицию "Семья Пушкина" подготовили в Голышманово

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Новую экспозицию "Семья Пушкина" подготовили в музее имени А.С. Пушкина Земляновской сельской школы Голышмановского округа. Её посвятили Году семьи, пишет "Мегатюмень".

Для гостей организовали лекции-экскурсии о семье поэта, его детях и потомках. Также пройдут театральные интенсивы.

"Лекции построены на достоверных исследованиях пушкиноведов и письмах самого Александра Сергеевича к жене", - заверила руководитель музея имени А.С. Пушкина Елена Цыбуцинина.

Юные экскурсоводы встречают посетителей в бальных платьях и с причёсками пушкинских времён. Это особенно впечатляет гостей.

В следующем году Земляновскому литературно-краеведческому музею исполняется 45 лет. На торжество планируется дать большой пушкинский бал. Наследие поэта изучает уже несколько поколений школьников этой сельской школы, они ведут переписку с пушкинскими музеями страны.