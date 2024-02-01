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Тюменец погиб после пожара в многоквартирном доме на ул. Тимуровцев

Происшествия, 14:15 18 февраля 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб после пожара в доме на ул. Тимуровцев, 32 в Тюмени утром 18 февраля. Из зоны воздействия опасных факторов было эвакуировано 10 человек, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Сам пожар оперативно ликвидирован на площади 6 кв.м. В пострадавшей квартире огнеборцы обнаружили пожилого мужчину без сознания и передали его работникам скорой помощи. Позже он скончался в больнице.

Всего на место вызова привлекались 20 человек личного состава, 7 единиц основной и специальной техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

По предварительным данным причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования.

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# МЧС России по Тюменской области , пожар

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