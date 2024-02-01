Аномально холодная погода ожидается на юге Тюменской области
Общество, 15:41 18 февраля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Аномально холодная погода ожидается на юге Тюменской области с 18 по 22 февраля. Средняя суточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов и более, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиям тюменцев просят отдавать предпочтение теплой, свободной и многослойной одежде, отказаться от алкоголя и не курения на морозе. При охлаждении и замерзании конечностей, необходимо зайти в любое теплое помещение, чтобы согреться и осмотреть потенциально уязвимые места.