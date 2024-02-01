  • 18 февраля 202418.02.2024воскресенье
  • USD92,5492
    EUR99,3523
  • В Тюмени -17..-19 С 2 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Александр Моор: вместе приходить на соревнования – это отличные семейные традиции

Общество, 18:43 18 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В "Жемчужине Сибири" прошел заключительный день соревнований по лыжным гонкам в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших. На трибунах было много семей с детьми, поделился в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Вместе приходить на соревнования – это отличные семейные традиции. Общие эмоции, масса впечатлений для детей и родителей. Состязания вдохновляют и мотивируют зрителей, особенно ребятишек, заниматься спортом", - отметил он.

Глава региона добавил, что сейчас в стране запущен проект "Всей семьей". Он приурочен к объявленному президентом России Году семьи и направлен на укрепление семейных ценностей. "Ведь самый главный и важный пример детям всегда подают родители", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, в масс-старте тюменская лыжница Татьяна Сорина стала второй на Спартакиаде сильнейших. Всего в копилке команды Тюменской области четыре серебра и две бронзы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , Всероссийская спартакиада сильнейших , семья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:58 18.02.2024Губернатор Тюменской области поблагодарил военных за освобождение Авдеевки
18:53 18.02.202475 детей с сахарным диабетом прошли реабилитацию в тюменском "Роднике" за 4,5 года
18:43 18.02.2024Александр Моор: вместе приходить на соревнования – это отличные семейные традиции
18:00 18.02.202419 февраля - события дня