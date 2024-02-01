Александр Моор: вместе приходить на соревнования – это отличные семейные традиции

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В "Жемчужине Сибири" прошел заключительный день соревнований по лыжным гонкам в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших. На трибунах было много семей с детьми, поделился в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Вместе приходить на соревнования – это отличные семейные традиции. Общие эмоции, масса впечатлений для детей и родителей. Состязания вдохновляют и мотивируют зрителей, особенно ребятишек, заниматься спортом", - отметил он.

Глава региона добавил, что сейчас в стране запущен проект "Всей семьей". Он приурочен к объявленному президентом России Году семьи и направлен на укрепление семейных ценностей. "Ведь самый главный и важный пример детям всегда подают родители", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, в масс-старте тюменская лыжница Татьяна Сорина стала второй на Спартакиаде сильнейших. Всего в копилке команды Тюменской области четыре серебра и две бронзы.