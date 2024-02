Свечу с ароматом старинной улицы Садовой выпустили в Тюмени

| Фото: группа Музей тюменских историй ВКонтакте | Фото: группа Музей тюменских историй ВКонтакте

Коллекцию свечей с ароматами исторических мест Тюмени дополнил Музей тюменских историй. Совместно с брендом соевых свечей Me for me он создал запах "Старая Садовая". Название Садовая до 1926 года носила улица Дзержинского.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала соавтор музея Дарья Романова.

"Основатель бренда соевых свечей Me for me Ксения Зайцева подготовила для нас ароматы, выбирали из пяти–шести. Были как свежие — речные, так и цветочные. Остановились на близком нам цветочном аромате. В составе этого аромата — гиацинты, пионы и розы. Раз на улице Дзержинского раньше были сады и улица так красиво именовалась, решили назвать его так", — пояснила Дарья. Также в весеннюю коллекцию ароматов вошел "Сибирский ландыш", который сочетает ландыш с сиреневыми акцентами.

Ранее команда представила свечи с ароматами "Затюменка", "Дунькин сад" и "Бабушкин сундук". Аромат "Затюменка" хозяйка Музея тюменских историй Оксан Усманова посвятила своему родному району. Свое детство она провела в доме № 25 по ул. Затюменской. "Дунькин сад" — цветочно-фруктовые ноты. Это реально существовавшее на карте города место, известное многим тюменцам.

"Запахи — это якоря, которые возвращают нас к каким-то событиям, воспоминаниям, чувствам. Мы хотели создать такую коллекцию, которая будет возвращать людей в Тюмень. У жителей она будет ассоциироваться с запахом дома, гостей — знакомить с нашим городом", — рассказывает основатель бренда Me for me Ксения Зайцева.

Влада Нерадовская