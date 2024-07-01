Более 3500 человек посетили фестиваль "Знаковое место" в Тобольске

| Фото: из Telegram-канала "Тобольск настоящий" | Фото: из Telegram-канала "Тобольск настоящий"

Более трех с половиной тысяч человек посетили фестиваль "Знаковое место", который состоялся в Тобольске 20 июля.

Организаторы подготовили насыщенную программу с мастер-классами по народным ремеслам, лекциями, концертами и танцами. На площадке Тобольского кремля также прошла ярмарка мастеров. Все желающие могли приобрести уникальные изделия, сделанные руками талантливых земляков. Фестиваль также запомнился первым семейным квестом.

“Событие останется не только в памяти гостей, но и на уникальных снимках. Гости могли пройти в фотобудку, чтобы получить обработанную нейросетью карточку в русском стиле. За все время праздника было распечатано более двух тысяч таких фотографий”, – рассказали в администрации Тобольска.

Одним из самых интригующих событий стал розыгрыш поездки в Санкт-Петербург. Счастливой обладательницей суперприза стала Виктория Капарулина.

Мероприятие прошло при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".