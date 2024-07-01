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Чемпион ACA ММА Павел Витрук провел мастер-класс в Тюмени

Спорт, 19:09 22 июля 2024

предоставлено организаторами

Действующий чемпион лиги ACA MMA в легчайшем весе Павел Витрук провел эксклюзивный мастер-класс по смешанным единоборствам и стал почетным гостем еженедельной пробежки движения "5 вёрст" в Тюмени.

По информации организаторов, мастер-класс прошел в Центре ММА. Павел Витрук продемонстрировал тюменским бойцам свои ключевые техники и приемы, которые помогли ему одержать победу в последнем бою.

Участники получили ценные рекомендации от чемпиона. Павел уделил особое внимание техникам защиты и контратаки, а также рассказал о своих тренировочных режимах и стратегии ведения боя.

"Таких спортсменов наши ребята, чаще всего, видят только по телевизору. А здесь у них есть возможность поговорить, подержать в руках чемпионский пояс. Это, безусловно, мотивация выбиться в люди и пройти этот путь. Стать такими же сильными и успешными спортсменами, как Павел", — сказал капитан команды "Чинги-Тура" Роман Мухамедшин.

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Также Павел Витрук стал почетным гостем еженедельной пробежки на 5 километров, организованной движением "5 вёрст" в экопарке "Затюменский". Чемпион провел энергичную разминку перед стартом, поддержал участников и задал позитивный настрой на дистанцию.

Добавим, Павел Витрук – действующий чемпион лиги ACA MMA в легчайшем весе. Лига ACA одна из ведущих организаций в мире смешанных боевых искусств (ММА), организующая турниры с участием сильнейших бойцов планеты.

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# ММА , смешанные единоборства

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