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После окрашивания волос новой краской у тюменки начался отек Квинке

Общество, 17:04 19 февраля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

После окрашивания волос новой краской, которая вызвала зуд и отеки век, лба и головы, у тюменки начался отек Квинке. В последующие часы признаки аллергии прогрессировали, состояние женщины ухудшалось, поэтому родственники вызвали скорую помощь, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Медики экстренно провели диагностику состояния пациентки. Отек Квинке они купировали медикаментозной терапией, стабилизировав состояние, доставили женщину в больницу.

Специалисты скорой медицинской помощи рекомендуют при появлении сыпи, зуда, покраснения обратиться за помощью в поликлинику. В тяжелых случаях — при отеке век, губ, увеличении языка, возникновении осиплости голоса и затруднения дыхания — нужно незамедлительно вызвать скорую помощь со стационарного по номеру 03, с сотового — 103.

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# аллергия , скорая помощь

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