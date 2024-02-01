Тюменская область начнет экспортировать семена рапса в Беларусь

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Экспорт семян рапса из Тюменской области, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования обсудила делегация региона в Торговом представительстве РФ в Республике Беларусь 19 февраля.

Заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов рассказал, что за последние три года тюменские сельхозпроизводители приобрели более 230 единиц различной техники. Наиболее востребованным видом стал трактор модели "Беларус-82". АПК региона проявляет интерес к комбайнам "Палессе" и кормозаготовительной технике "Бобруйскагромаша".

"Одно из активных направлений экспорта тюменской продукции — поставки семян рапса. За девять месяцев 2023 года тюменцы направили белорусским коллегам почти 1 тысячу 240 тонн семян. Также в республику поставляется продукция животноводства, чай, кондитерские изделия", - пишет инфоцентр правительства Тюменской области.

⁣Во время визита в Торговое представительство РФ в Республике Беларусь тюменцы обсудили инструменты торгпредства для продвижения российского несырьевого экспорта на белорусском направлении, поддержку экспортных поставок с использованием инструментов "Российского экспортного центра", работу с российскими регионами и отдельными хозяйствующими субъектами Белорусской универсальной товарной биржей.

Также специалисты обменялись мнениями по поводу работы по администрированию электронных площадок по организации закупок в Республике Беларусь и использование лизинговых инструментов для продвижения российской высокотехнологичной продукции на белорусском рынке.