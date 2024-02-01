Об образовании в Тюменской области на выставке "Россия" узнали 5 тысяч человек

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Стенд Тюменской области на выставке "Россия" в День образования посетили более 5 тыс. человек.

"Наша команда достойно представила систему образования региона, ее достижения и приоритеты дальнейшего развития. Гости выставки отмечали, что экспозиция региона отличалась интересными проектами и современными подходами к обучению и воспитанию", — отметила директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.

На стенде Тюменской области в отраслевой день посетители участвовали в образовательных игропрактиках, мастер-классах, викторинах, пробовали себя в роли ведущих тюменского образовательного канала, сообщает инфоцентр правительства региона.