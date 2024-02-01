В Тобольске выставка "Завет Менделеева" раскроет многогранность личности ученого

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Завет Менделеева" откроется в Музее уникальных и редких изданий (Красная площадь, 5, стр. 2) 28 февраля. Экспозиция приурочена к 190-летию со дня рождения ученого.

Выставочный проект раскроет всю многогранность личности Дмитрия Менделеева - автора фундаментальных исследований по химии, физике, метрологии, воздухоплаванию, сельскому хозяйству, экономике, просвещению, горнорудному делу и другим отраслям.

Как сообщили в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике, проект состоит из трех разделов. Первый - "Гений русской науки" - посвящен научной деятельности Менделеева. На выставке представят издание "Уральская железная промышленность в 1899 г. по отчетам о поездке, совершенной С. Вуколовым, К. Егоровым, П. Земятченским и Д. Менделеевым". Одна из глав исследования посвящена поездке в Тобольск. В книге приведены многочисленные фотографии сделанные в том числе самим Дмитрием Менделевым.

Центральное место раздела занимают два издания с дарственными надписями ученого. Это "Основы фабрично-заводской промышленности" (1897), где он выступил редактором. Книга стала подарком человеку из известной династии тобольских промышленников Сыромятниковых — Александру Адриановичу — во время приезда именитого ученого-земляка в Тобольск. Второе издание "Толковый тариф, или Исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года". (1892).

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Второй раздел "Вокруг химии" раскрывает различные грани таланта ученого. В этой части выставочного проекта представлены увлечения создателя Периодической системы химических элементов, в основе которых лежит научный подход. Речь идет об игре в шахматы, создании долговечных красок из природных минералов, сыроварении и экспериментально-опытном участке, изобретении сверхпрочного клея, воздухоплавании, изобретении бездымного пороха.

В разделе "Наследие химика Менделеева" особое внимание уделят открытиям в области нефтяной и химической промышленности, проблемам переработки нефти, а также в области метрологии.

Выставка проработает по октябрь 2024 года. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова