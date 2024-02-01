Напитки в колбах и пряники подготовили для гостей "Вкусного Менделеевского маршрута" в Тобольске

| Фото: предоставлено Еленой Пушкаревой | Фото: предоставлено Еленой Пушкаревой

"Химические" напитки в колбах, пряники с изображениями, связанными с жизнью и увлечениями великого ученого Дмитрия Менделеева, и другие тематические угощения подготовили для жителей и гостей Тобольска в ресторанах и кафе города. В проект "Вкусный Менделеевский маршрут" вошли 15 заведений.

Одним из участников проекта стал музей с кофейней-библиотекой "Перевернутый дом". Здесь посетителям предлагают несколько напитков, которые подают в колбах.

"Администрация города предложила поучаствовать в проекте кофейням и ресторанам. Надо было предложить интересные идеи, связанные с Дмитрием Ивановичем. Сразу была мысль зацепиться за таблицу Менделеева. Мы решили подавать в колбах безалкогольные напитки, сделав акцент на пользе. Мы вообще ориентируемся на "здоровый состав". Один из напитков мы прямо завариваем необычным способом, скажем, колбу в колбе. Это "Калий". В тоненькую колбу засыпается высушенная мякоть кофейной ягоды — каскара. Потом это все заваривается", — поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель "Перевернутого дома" Елена Пушкарева.

Она подчеркнула, что каждый напиток кроме "Ксенона" (лимонад с сиропами) насыщен полезными элементами. В "Йоде" содержится апельсиновый сок. "Магний" — это северный чай с сиропом. "Ртуть" - молочный коктейль с соковыми шариками. Их оболочка сделана из вытяжки водорослей, то есть богата йодом. Внутри — натуральный сок ягод или фруктов. "Кислород" содержит яблочный сок и специальную смесь из натуральных ингредиентов, дающих пенку", — добавила Елена Пушкарева.

Также в Год Менделеева в кофейне-библиотеке пополнят собрание книгами про Дмитрия Менделеева.

| Фото: со страницы "Велокафе" во ВКонтакте | Фото: со страницы "Велокафе" во ВКонтакте

Пряники с изображением воздушного шара, химической колбы, чемодана предлагает посетителям "Велокафе", расположенное в сквере Семьи, любви и верности в 15 микрорайоне. Кафе "У Ершова" удивит посетителей сетом блюд "Трапеза по-Менделеевски". Ресторан "Марк и Лев" предлагает своим гостям попробовать специальное блюдо — "Менделеевский калач". Это уникальное сочетание традиционного московского калача, сочной вишни и изысканного сыра камамбер.

В кафе национальной кухни "Бахетле", находящемся в подгорной части города, угостят иван-чаем, ухой, а также гречишными блинами.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Отметим, 2024 год объявлен в Тобольске Годом Менделеева. 8 февраля исполнилось 190 лет со дня рождения создателя Периодической системы химических элементов. Празднование дня рождения химика стало первым событием тобольского Фестиваля сибирских историй в 2024 году. Его организовали в рамках международной программы "Книги в городе" при поддержке компании СИБУР и администрации города. Глава Тобольска Максим Афанасьев пообещал, что эти "Менделеевские дни" станут ежегодными. События же, посвященные личности ученого, будут проводится весь год.

Инна Пахомова