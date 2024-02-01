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Сертификаты на улучшение жилищных условий вручили 25 молодым семьям из Ишима

Общество, 14:04 20 февраля 2024

Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина | Фото: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина

25 молодых семей из Ишима стали обладателями свидетельств, дающих право на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Федор Шишкин.

"Участие в программе – хорошая возможность воплотить мечту о собственном доме. Вдвойне приятно, если этот дом - в родном городе", - добавил он.

Видео: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина

Напомним, в Тюменской области 476 молодых семей получат жилищные сертификаты. Документ им выдают в муниципалитетах до 1 марта.

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# господдержка , Ишим , молодые семьи

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