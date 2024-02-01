Сертификаты на улучшение жилищных условий вручили 25 молодым семьям из Ишима
Общество, 14:04 20 февраля 2024
| Фото: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина
25 молодых семей из Ишима стали обладателями свидетельств, дающих право на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Федор Шишкин.
"Участие в программе – хорошая возможность воплотить мечту о собственном доме. Вдвойне приятно, если этот дом - в родном городе", - добавил он.
Видео: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина
Напомним, в Тюменской области 476 молодых семей получат жилищные сертификаты. Документ им выдают в муниципалитетах до 1 марта.