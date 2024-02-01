В Голышманово двое пенсионеров передали мошенникам полмиллиона рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двух подростков 16 и 17 лет задержали в пос. Голышманово Тюменской области по ст. 159, ч. 2 "Мошенничество". Они выманили у двоих пенсионеров 500 тыс. рублей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По версии следствия, в рабочем поселке Голышманово 15 февраля 2024 года двое несовершеннолетних местных жителей путем переписки в мессенджере с неустановленным лицом вступили с последним в преступный сговор. Подростки, согласно достигнутой договоренности и отведенным преступным ролям, путём обмана, направленного на хищение денежных средств у местных жителей, приходили на указанные мошенником адреса и забирали приготовленные пенсионерами деньги. Значительную часть денежных сумм подозреваемые перечислили на указанный мошенником банковский счет, оставив себе в качестве вознаграждения небольшую сумму", - рассказали следователи.

Злоумышленники сообщали пенсионерам, что их родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий и для того, чтобы избежать возбуждения уголовного дела, необходимо заплатить, передав денежные средства курьеру. Двое пенсионерок, не сомневаясь в правдивости слов мошенников, передали несовершеннолетним курьерам в общей сложности 500 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и запрета определенных действий. Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.