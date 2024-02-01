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7 тысяч 305 российских школ отремонтируют за два года

Экономика, 14:04 21 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

7 тыс. 305 школ капитально отремонтируют до 2026 года. При этом 66 % объектов находятся в сельской местности, сообщает правительство РФ.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что на эти цели из федерального бюджета будет направлено 315 млрд рублей. Полная стоимость проекта составляет 418 млрд рублей. Голикова попросила президента Путина поддержать продление программы капитального ремонта школ до 2030 года, отметив важность поддержания в надлежащем состоянии образовательных учреждений.

В соответствии с указом президента "О стратегии комплексной безопасности детей РФ" правительством принят план мероприятий по ее реализации до 2030 года. Он предполагает обновление инфраструктуры защищенности школ.

Татьяна Голикова подчеркнула, что большинство созданных классов соответствует высоким стандартам подготовки ребят к будущему инженерному образованию. По данным Минпросвещения, техническое и научное направление выбирают 3 млн школьников.

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# капремонт школ , Правительство РФ

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