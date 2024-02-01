Мошенник обманом заставил ялуторовчанку оформить кредит

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Около 60 тыс. рублей отдала мошенникам жительница Ялуторовска. Девушка поверила мнимым сотрудникам службы безопасности банка, оформила кредит и перевела его на неизвестный счет, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Со слов потерпевшей, ей позвонили якобы из службы безопасности финансовой организации и сообщили, что мошенники от ее имени подали заявку на кредит.

По инструкции собеседника ялуторовчанка отправилась в банк, чтобы оформить займ, но ее заявку не одобрили. Тогда к телефонному разговору присоединился якобы сотрудник Центробанка.

После беседы с ним потерпевшая в другом банке все же оформила кредит и перевела на "безопасный" счет, продиктованный мошенником, 59 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество".