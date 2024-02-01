10,5 млн уникальных вакансий представлены в базе органов занятости России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10,5 млн уникальных вакансий представлены в базе органов занятости России. За шесть лет в стране созданы несколько систем, которые позволяют прогнозировать ситуацию на рынке труда и в целом понимать тенденции.

Как рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости РФ Денис Васильев, главное - совершен большой прорыв в части полноты и качества данных. О новых системах органов занятости он сообщил на XIII межрегиональной конференции Минтруда "Аналитическая модель прогнозирования рынка труда". Обсуждение прошло в рамках Международного форума труда в Санкт-Петербурге 21 февраля.

"Большой прорыв в части полноты и качества данных - имеем тотальные данные о положении на рынке труда. Мы получили полную информацию о том, как на рынке труда присутствуют все выпускники образовательных учреждений с 2016 года: школ, вузов, ссузов. Мы видим траекторию их движения в трудоустройстве и уровень доходов. На мой взгляд, имеем возможность наблюдать развитие человека с самого начала его карьеры", - рассказал эксперт.

Вторым ключевым проектом является развитие кадрового центра "Работа России". С 2020 г. накоплен огромный объем данных обо всех процессах рынка труда.

По данным генерального директора ВНИИ труда Минтруда России Дмитрия Платыгина, в стране сейчас 74 млн занятых, из которых 30 млн - это малый, средний и микробизнес, еще 9 млн - самозанятые.

"Бизнес пришел к тому, что надо платить высокую зарплату, создавать ценности на предприятиях. Рынок стал совершенно другим. Как закрыть дефицит? Здесь очень интересная развилка, которую мы проходили 20-30 лет назад - ничего не менять. По этому пути пошла Европа и получила приток мигрантов из Туниса, Египта, Сирии, Ирана, Ирака. Но трудовая проблема не закрыта этим. У нас есть возможность оценить - нужна ли такая миграция и в таком объеме. Вариант для развития только один - повышать производительность труда. Там, где самый большой кадровый дефицит, - там же и самые большие резервы для роста производительности труда", - рассказал Платыгин.

Он подчеркнул , что задачи рынка труда надо решать теми ресурсами, которые есть в своей стране. Плюс за счет избирательной миграции.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директор по продажам "Авито работы" Роман Губанов отметил, что поиск новых форм привлечения соискателей стал главным трендом современного рынка труда.

"За год количество поисковых запросов по тематике поиска работы снизилась по рынку на 45 процентов ( по данным Яндекс Вордстат). Это новое обстоятельство для последних 10 лет, когда активность соискательская только росла", - отметил эксперт.

Он назвал главные условия, которые важны для каждого соискателя. На первом месте, как и ранее, это размер денежного вознаграждения, на втором - гибкие условия труда. Новшеством стали хорошие отзывы о работодателе и репутация компании.

По его мнению, наиболее конкурентоспособными будут работодатели, которые в условиях дефицита кадров последуют тренду на человекоцентричность, а также уделят внимание популяризации рабочих профессий, кадровой работе и аналитике рынка, сотрудничеству с образовательными учреждениями и удержанию сотрудников внутри компании.

Отметим, что Международный форум труда проводится при поддержке Минтруда РФ. Партнером является "Авито работа".

Оксана Корнеенкова