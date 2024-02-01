Дорожную карту по обеспечению кадрами промышленных предприятий формируют в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дорожную карту по обеспечению кадрами промышленных предприятий формируют в Тюменской области

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров. Делегация ведомства участвует в VIII Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.

"Совместно с департаментом инвестиционной политики и господдержки предпринимательства мы формируем дорожную карту по обеспечению кадрами промышленных предприятий региона. В числе одного из направлений - повышение производительности труда. У нас с коллегами по промышленному блоку уже реализовывались такие мероприятия. Резервы для проектов действительно есть. В текущих условиях надо использовать все методы подбора персонала, в том числе релокацию, переезд из других регионов, обучение и работу с молодежью. Последнее - одно из наиболее важных направлений и в него наши предприятия тоже активно включились. Это и программа "Профессионалитет", и несколько производственно-образовательных кластеров, которые открыты или находятся на согласовании", - подчеркнул Александр Сидоров.

Он отметил, что представители службы занятости каждый год участвуют в форуме. Это дает актуальный взгляд на развитие рынка кадров страны и актуальные тенденции, обмен опытом.

"Очень интересная сессия была по прогнозу кадровой потребности рынка труда и тем, что делать с растущей кадровой потребностью предприятий во всех отраслях на фоне снижения ресурсов для замещения этой потребности. Почерпнул несколько новых идей", - дополнил Александр Сидоров.

Также руководитель ведомства и специалисты посетят сессию по трудоустройству и работе с участниками специальной военной операции и членами их семей. "Этому вопросу органы занятости Тюменской области уделяют большое внимание", - сообщил директор департамента.

Оксана Корнеенкова