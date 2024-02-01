  • 21 февраля 202421.02.2024среда
  • USD92,3490
    EUR99,5589
  • В Тюмени -15..-17 С 4 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Мемориальную зону с планером, который выпускали в годы войны, открыли в парке Заводоуковска

Общество, 15:10 21 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Памятную зону "Оружие Победы" с макетом планера, который выпускали в годы войны, открыли в парке Машиностроителей в Заводоуковске 21 февраля.

"Сегодня знаменательное событие — открытие мемориальной зоны, посвященной труженикам авиазавода № 499. В годы Великой Отечественной войны он производил планеры. Это был один из крупнейших заводов страны. Каждый второй планер, который был произведен в годы войны в нашей стране, взлетел с нашей Заводоуковской земли", — сказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполняющий обязанности директора Заводоуковского краеведческого музея Леонид Басов.

По его словам, именно планер А7 больше всего выпускали на предприятии. Он был рассчитан на семь десантников. Эти планеры изготавливали в разных модификациях: для доставки десантных групп, антифриза. "А7 использовался в Сталинградской битве для доставки антифриза на фронт. Поэтому наша продукция внесла свой вклад в победу в этом сражении", — дополнил Леонид Басов.

Отметим, на заводе № 499 изготовили 509 таких летательных аппаратов.

﻿

Макет десантного планера в натуральную величину в рамках проекта "Оружие победы" изготовил Тушинский машиностроительный завод.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Великая Отечественная война , Заводоуковск , планер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:05 21.02.2024Пятиоктавная челеста поступила в Тюменский филармонический оркестр
15:43 21.02.2024Обезболивающее, теплые носки и сладости передали тюменскому батальону "Ермак"
15:21 21.02.202410,5 млн уникальных вакансий представлены в базе органов занятости России
15:10 21.02.2024Мемориальную зону с планером, который выпускали в годы войны, открыли в парке Заводоуковска