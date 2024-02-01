Мемориальную зону с планером, который выпускали в годы войны, открыли в парке Заводоуковска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Памятную зону "Оружие Победы" с макетом планера, который выпускали в годы войны, открыли в парке Машиностроителей в Заводоуковске 21 февраля.

"Сегодня знаменательное событие — открытие мемориальной зоны, посвященной труженикам авиазавода № 499. В годы Великой Отечественной войны он производил планеры. Это был один из крупнейших заводов страны. Каждый второй планер, который был произведен в годы войны в нашей стране, взлетел с нашей Заводоуковской земли", — сказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполняющий обязанности директора Заводоуковского краеведческого музея Леонид Басов.

По его словам, именно планер А7 больше всего выпускали на предприятии. Он был рассчитан на семь десантников. Эти планеры изготавливали в разных модификациях: для доставки десантных групп, антифриза. "А7 использовался в Сталинградской битве для доставки антифриза на фронт. Поэтому наша продукция внесла свой вклад в победу в этом сражении", — дополнил Леонид Басов.

Отметим, на заводе № 499 изготовили 509 таких летательных аппаратов.

Макет десантного планера в натуральную величину в рамках проекта "Оружие победы" изготовил Тушинский машиностроительный завод.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин