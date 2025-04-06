Тюменцы назвали преимущества жилья вблизи парков и скверов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени при выборе недвижимости обращают внимание на близость домов к паркам и озелененным территориям. К такому выводу пришли аналитики компании застройщика 4D, опросив 600 человек. В анкетировании участвовали жители разных районов Тюмени, включая как центральные, так и спальные микрорайоны.

По данным экспертов, 52 % опрошенных считают парковые зоны важным фактором при выборе недвижимости в Тюмени. Почти треть из них называют это значимым, но не решающим. Для 20 % наличие парка не является важным при выборе локации.

Возможность ежедневно гулять на свежем воздухе важна для 42 % респондентов. Среди них большинство составляют владельцы домашних животных, семьи с детьми, а также люди пожилого возраста, спортсмены и те, кто работает дистанционно.

Тишина – ещё один аргумент в пользу скверов и садов. Четверть опрошенных отметили, что парки защищают от городского шума, 13 % считают, что лесные массивы положительно влияют на экологию и здоровье. Для 4 % респондентов зелёные зоны – место для работы на свежем воздухе.

"Кроме экологической обстановки жители Тюмени отмечают важность развитой социальной инфраструктуры рядом с жильем. 18 процентов опрошенных отдают предпочтение близости к центру, по 15 процентов – развитой коммерческой инфраструктуре, наличию школ и детских садов вблизи дома. Каждый десятый хотел бы проживать рядом с театрами и музеями. При этом почти все респонденты (96 процентов) указали на важность разумного сочетания окружения и внутреннего наполнения жилых зданий, в том числе наличия умных планировок, позволяющих оптимально организовать внутриквартирное пространство", — отмечают эксперты.

89 % тюменцев уверены, что квартиры вблизи от парков стоят дороже. При этом большинство из них готовы доплатить за жильё рядом с рекреационной зоной до 10 % от стоимости аналогичного объекта, но без парка в пешей доступности.