  • 6 апреля 20256.04.2025воскресенье
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер юго-западный

Поучаствовать в городском субботнике по 30 апреля могут тюменцы

Общество, 12:07 06 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Фестиваль "Чистый город — общее дело" проходит в Тюмени по 30 апреля. Горожан призывают вместе навести порядок накануне большого юбилея Победы.

Фестиваль проходит в различных локациях: на мемориальных объектах, в местах захоронений участников Великой Отечественной войны, на территориях у домов ветеранов, придомовых территориях, у офисов, организаций, торговых центров.

Чтобы поучаствовать в фестивале, нужно обратиться в свою управу: Центральный административный округ — 8 (3452) 35-34-74, Восточный административный округ — 51-02-81, Ленинский административный округ — 20-90-93, Калининский административный округ — 43-61-92.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# субботник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:00 06.04.2025На премию "Страну меняют люди" приглашают жителей Тюменской области
13:12 06.04.2025Литературные семинары проведут для тюменцев филологи и писатели
13:04 06.04.2025Тюменцы назвали преимущества жилья вблизи парков и скверов
12:43 06.04.202535-летнию роженицу спасли врачи в Армизонском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора