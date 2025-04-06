Поучаствовать в городском субботнике по 30 апреля могут тюменцы

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Фестиваль "Чистый город — общее дело" проходит в Тюмени по 30 апреля. Горожан призывают вместе навести порядок накануне большого юбилея Победы.

Фестиваль проходит в различных локациях: на мемориальных объектах, в местах захоронений участников Великой Отечественной войны, на территориях у домов ветеранов, придомовых территориях, у офисов, организаций, торговых центров.

Чтобы поучаствовать в фестивале, нужно обратиться в свою управу: Центральный административный округ — 8 (3452) 35-34-74, Восточный административный округ — 51-02-81, Ленинский административный округ — 20-90-93, Калининский административный округ — 43-61-92.

Возрастное ограничение: 0+.