Тюменскую молодежь научат создавать проекты через настольную игру

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Лаборатория социального проектирования пройдет в муниципальных образованиях Тюменской области с 8 по 25 апреля. Превратить идеи в социально значимые проекты молодым людям поможет интерактивная настольная игра.

К участию приглашают жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет. Их познакомят с основными аспектами создания и реализации социальных инициатив. Команды разработает проекты, направленные на решение актуальных проблем своих городов и муниципальных образований.

Лучшие проекты смогут пройти на конкурс молодежных инициатив "Моя идея", где получат возможность выиграть финансовую поддержку.

Игры состоятся в Ишиме, Ялуторовске, Тобольске и Заводоуковске, а также в сёлах Исетское, и Омутинское и других населённых пунктах Тюменской области, пишет КП-Тюмень.