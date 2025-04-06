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Тюменскую молодежь научат создавать проекты через настольную игру

Общество, 11:39 06 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Лаборатория социального проектирования пройдет в муниципальных образованиях Тюменской области с 8 по 25 апреля. Превратить идеи в социально значимые проекты молодым людям поможет интерактивная настольная игра.

К участию приглашают жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет. Их познакомят с основными аспектами создания и реализации социальных инициатив. Команды разработает проекты, направленные на решение актуальных проблем своих городов и муниципальных образований.

Лучшие проекты смогут пройти на конкурс молодежных инициатив "Моя идея", где получат возможность выиграть финансовую поддержку.

Игры состоятся в Ишиме, Ялуторовске, Тобольске и Заводоуковске, а также в сёлах Исетское, и Омутинское и других населённых пунктах Тюменской области, пишет КП-Тюмень.

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