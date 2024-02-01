Юные тюменские робототехники поборются за путевку на соревнования в Сочи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отборочные соревнования "Кубок РТК: Тюмень" пройдут в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 2 марта. Его участниками станут ребята старше 7 лет, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

"Кубок РТК" - это экстремальные соревнования роботов на полигоне с препятствиями. Это один из самых зрелищных ИТ-турниров, ведь здесь можно увидеть, как роботы поднимаются по буеракам, проходят сквозь дым, поднимаются на высокую башню и по крутым лестницам", - сообщают организаторы.

Победителей определят в двух номинациях: "Искатель" для участников от 7 до 14 лет, управляющих роботами на полигоне; "Экстремал" для детей старше 7 лет, управление идет через видеозрение робота.

Робот должен иметь любую элементную базу, рекомендуемые габариты 400х400х350 мм в стартовом положении, максимальная масса робота - 10 кг.

Победители и призеры соревнований автоматически попадут в число команд, которые представят Тюменскую область на федеральном этапе в Сочи.