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Многодетная жительница Тюмени стала мамой в десятый раз

Общество, 15:42 22 февраля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Сразу две многодетные жительницы Тюмени вновь стали мамами в родильном доме №2 на текущей неделе, сообщает инфоцентр регионального правительства.

19 февраля седьмого ребенка родила Алевтина. Девочку весом 3920 гр. и ростом 54 см назвали Златой. У новорожденной уже есть четыре сестры и два брата.

20 февраля утром Елена родила сына весом 3110 гр и ростом 52 см. Всего у тюменки вместе с новорожденным четыре дочери и шесть сыновей.

Сейчас мамы и новорожденные чувствуют себя прекрасно, готовятся к выписке.

По словам специалистов родильного дома №2, за последнее время количество многодетных семей в Тюмени и Тюменской области увеличилось. Только с начала 2024 года 38% родов составляют роды многодетных мам.

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# демография , многодетная семья , рождаемость

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