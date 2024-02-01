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Народный фронт и вузы УФО начали сбор гуманитарной помощи для участников СВО

Общество, 15:31 22 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Народный фронт совместно с высшими учебными заведениями Уральского федерального округа 22 февраля объявляет начало сбора гуманитарной помощи для участников СВО. До конца апреля студенты и педагогические сотрудники будут собирать медицинские принадлежности, дождевики, инструменты для автомобилей, маскировочные сети, спальные мешки и средства личной гигиены, сообщает пресс-служба полпредства.

Молодёжь Уральского федерального округа, по словам полномочного представителя президента в УФО Владимира Якушева, активно участвует в поддержке наших бойцов на СВО.

"В 2023 году подобный сбор проводили среди вузов Свердловской области, студенты собрали более 800 кг гуманитарного груза. Инициатива нашла живой отклик в других регионах. Поэтому было принято решение масштабировать акцию на весь округ", - отметил Владимир Якушев.

В вузах выделены специальные помещения для приема гуманитарной помощи. Кроме того, передать вещи можно будет в региональных отделениях Народного фронта.

Ко Дню Победы груз будет доставлен в подразделения группировки войск "Центр".

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# Владимир Якушев , вузы , СВО

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