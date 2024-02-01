Фотопроект о Текутьевском кладбище создали в Тюмени

| Фото: Настя Громик | Фото: Настя Громик

Фотопроект, посвященный Текутьевскому некрополю, выпустило объединение "Музей воспоминаний "Мы жили" и издание Makers of Siberia.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала фотограф Настя Громик, которая более четырех лет занимается фотодокументацией этого памятника истории. Кроме ценных дореволюционных надгробий она снимает портреты потомков тюменцев, покоящихся на этом кладбище, и хранящиеся у них семейные реликвии.

"Когда я фотографировала в первый раз захоронения, то не думала, что меня эта авантюра заведет так далеко и надолго. Думаю, помимо важности такого музея, меня привлекает переплетение в этом месте противоположных вещей: зыбкость и вечность. Стоит старое захоронение, наполовину вросшее в дерево, наводящее мурашки по коже, а в нескольких метрах — главная улица города, с другой стороны — ЗАГС. Повседневная жизнь. Летом, когда много зелени, ощущение портала — будто ты совсем не в городе. Но стоит пройти пешком пять минут, и шум суеты начинает догонять. Мне кажется, мы с ребятами попали в какое-то удивительное путешествие, в котором не страшно заблудиться: старые письма и фотографии, трогательные герои, архивные расследования. И очень рада, что мой взгляд подошел для документации этого, надеюсь, долгого приключения", — рассказала о своей работе Настя Громик.

Ознакомиться с фотопроектом можно по ссылке.

Текутьевское кладбище — исторический некрополь в центре Тюмени, выявленный объект культурного наследия. Захоронения велись с 1885-го по 1962 год. На кладбище сохранились более сотни дореволюционных надгробий. Команда "Музея воспоминаний "Мы жили" собирает биографии покоящихся там людей, среди которых известные горожане: купцы, меценаты, культурные и общественные деятели, внесшие вклад в развитие Тюмени. В 2022 году был выпущен сборник-путеводитель по кладбищу, дополненный картой некрополя.

Влада Нерадовская