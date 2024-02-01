В Тюмени 70 школьников состязались в SMT-пайке сердца

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

70 школьников из разных школ Тюмени приняли участие в соревновании по SMT-пайке и электроники на базе Инженерного центра по ул. Госпаровской. Им предстояло собрать светящееся сердце.

Основатель образовательной экосистемы по электронике, организатор состязаний Виктор Самсонов рассказал, что это был четвертый из десяти потоков участников. Всего 750 школьников в четырех регионах примут участие в соревнованиях, в том числе 300 – тюменцы.

"По итогам определим топ-10 лучших. У нас есть рекорд – Гуляев Никита, его результат – 15 минут. Сегодня есть показатель в 23 минуты. Подобные состязания прошли в Шадринске и Ишиме. В Тюмени это четвертый поток, еще остается шесть. Регистрация на соревнования открыта", - уточнил Виктор.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Среди тех, кто решил попробовать свои силы в электронике, оказалась и руководитель проектов Координационного ресурсного центра добровольческого движения Тюменской области Яна Рафальская. Девушка впервые в жизни взяла в руки паяльник.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Захотелось попробовать что-то новое, первый раз в жизни взяла паяльник. Все получилось хорошо, инструкция легкая, волонтеры доступно все объясняют. В итоге у меня получилось светящееся сердце, которое работает от магнита. Оставлю его себе или кому-нибудь подарю", - сказала Яна.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятиклассник из Тавды Свердловской области Михаил Еремкин приехал для участия в межрегиональном чемпионате "Кванторейс", но успел спаять сердце.

"Поначалу думал, что это легко, но все оказалось намного сложней. Когда начал припаивать, смотрю, а неправильно делаю. Поменял местами и получилось. За 39 минут и 48 секунд справился с заданием", - говорит Михаил.

Победители состязаний получат сложные наборы по электронике с микросхемами, транзисторами и резисторами. Проект проведения соревнований по SMT-пайке реализуется при поддержке "Росмолодежь.Гранты". На выигранные средства были закуплены оборудование и изготовлены "сердечные" наборы.

Образовательная экосистема по электронике Виктора Самсонова вошла в топ-1000 студенческих стартапов России и заняла третье место.

Анжела Лебедева