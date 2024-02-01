Тюменцам покажут фильм "Шейн" на английском языке с русскими субтитрами

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Показ фильма "Шейн" 1953 выпуска пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 29 февраля. Зрителей ждут в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

По сюжету, Джо и Мэрион Старретт вместе с обожающим приключения сыном борются за выживание на своем ранчо в суровом приграничном городке. Однажды к ним приезжает всадник Шейн и просит воды для себя и своей лошади. Джо выполняет просьбу, а через некоторое время Шейн уже помогает семье защищать ранчо от злодея Райкера, захватывающего земли под пастбища для скота. Шейн остается работать на ранчо и постепенно становится другом и героем для маленького Джои.

Показ пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.