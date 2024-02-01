В Тюменской области получили 50 разрешений на реставрацию исторических объектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 разрешений на работу по сохранению объектов культурного наследия Тюменской области получено в 2024 г. В течение года их количество может увеличиться.

"Планируются реставрационные работы часовни, расположенной в Александровском саду Тобольска. Также на 2024-2025 годы запланирована разработка проектной документации для объектов музейного показа — дома, в котором в 1919 году находилась штаб-квартира Блюхера Василия Константиновича, усадьбы Колокольникова, дома Машарова и дома Муравьева-Апостола Матвея Ивановича, в котором он жил с 1836 по 1856 годы", - рассказали в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в 2023 г. за счет средств регионального бюджета приведены в порядок 12 объектов. Также деньги на реконструкцию были выделены еще на 16 объектов, что находятся в собственности муниципалитетов. В их числе и открытое в 1852 г. здание девичьего приходского училища в Тобольске.

В 2023 году завершены работы по сохранению семи объектов культурного наследия. В отношении пяти из которых проведены ремонтные, реставрационные работы, еще в двух – противоаварийные.

Отметим, всего в Тюменской области 1 тыс. 987 объектов культурного наследия, 217 из них находятся в Тюмени, пишет tmn.aif.ru.