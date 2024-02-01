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Более 700 пьяных водителей отстранили от вождения с начала года в Тюменской области

Общество, 18:44 23 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 700 пьяных водителей отстранили от вождения в Тюменской области с начала года. Как показывает практика, количество водителей, которых задержали за рублем в состоянии алкогольного опьянения, увеличивается в выходные, сообщает Госавтоинспекция региона.

Сплошные проверки водителей проводятся 23 февраля. А в выходные будут организованы точечные рейды по выявлению пьяных водителей на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

В региональной Госавтоинспекции отметили, что благодаря проводимым мероприятиям в Тюменской области третий год подряд снижается число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в алкогольном опьянении.

Сообщить о фактах нетрезвого или неадекватного вождения жители региона могут в ГИБДД.

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# ГИБДД Тюменской области , сплошная проверка

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