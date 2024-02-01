Более 1,1 трлн рублей составил оборот оптовой торговли в Тюменской области в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 трлн 137 млрд 222,2 млн рублей составил оборот оптовой торговли в Тюменской области в 2023 году. По его динамике прироста региона на третьем месте по Уральскому федеральному округу. Темп выше общероссийского показателя на 10 %.

В сравнении с 2023 г. динамика оптовой торговли увеличилась в регионе на 20,9 %. Это на 19 % меньше, чем в Челябинской области и на 3,3 % - чем в Югре. Вместе с тем в Свердловской области прирост составил 16,9 %, а в Курганской – на 1,1 %. Отрицательная динамика сложилась на Ямале – годовой показатель уменьшился на 3,3 %.

В целом по УФО оборот оптовой торговли составил 11 трлн 128 млрд 056,9 млн рублей, приводит данные Росстата "Вслух.ру".

Напомним, что в 2023 г. оборот розничной торговли в Тюменской области превысил 566 млрд 116 млн рублей. Это на 18,5 % больше, чем в 2022 г.