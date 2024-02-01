Тюменский музей "Усадьба Колокольниковых" посетили потомки купеческой династии

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Гости из Кирова, потомки купеческой династии, посетили тюменский музей "Усадьба Колокольниковых", сообщает региональный департамент культуры.

Гостями музея стали Елена Рудакова с супругом. Елена Евгеньевна — потомок по линии Нины Антоновны, одной из дочерей Антона Колокольникова.

Она передала в дар музею памятные вещи начала XX века, принадлежавшие знаменитым предкам. В фонды Тюменского музейно-просветительского объединения поступили фотографии, сумочка и зонт, принадлежавшие Нине Колокольниковой.

Музей активно ведет работу с потомками семейства известнейших тюменских торговцев. Ранее музей посетили Евгений и Надежда Ледовские из Москвы, а также Иван Колокольников из Иркутска.