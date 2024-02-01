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Тюменский музей "Усадьба Колокольниковых" посетили потомки купеческой династии

Общество, 17:57 24 февраля 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Гости из Кирова, потомки купеческой династии, посетили тюменский музей "Усадьба Колокольниковых", сообщает региональный департамент культуры.

Гостями музея стали Елена Рудакова с супругом. Елена Евгеньевна — потомок по линии Нины Антоновны, одной из дочерей Антона Колокольникова.

Она передала в дар музею памятные вещи начала XX века, принадлежавшие знаменитым предкам. В фонды Тюменского музейно-просветительского объединения поступили фотографии, сумочка и зонт, принадлежавшие Нине Колокольниковой.

Музей активно ведет работу с потомками семейства известнейших тюменских торговцев. Ранее музей посетили Евгений и Надежда Ледовские из Москвы, а также Иван Колокольников из Иркутска.

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# музей Колокольниковых

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