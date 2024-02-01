В Тюменской области число ИТ-компаний за три года увеличилось на 18%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 18% увеличилось в Тюменской области число ИТ-компаний за три года. об этом сообщает региональный департамент информатизации.

Отмечается, толчком к преобразованиям, качественно повлиявшим на цифровую отрасль, стали эпидемия коронавируса и санкционные ограничения.

С 2020 года число ИТ-компаний выросло на 18% и сейчас составляет 797 организаций. Количество компаний по всей стране выросло в пять раз.

Беспрецедентными стали и меры поддержки ИТ-отрасли, до конца 2024 года будут действовать сниженные ставки по налогу на прибыль, ставка страховых взносов держится на уровне 7,6%. Напомним также , что в Тюменской области налоговые льготы для ИТ-компаний действуют еще с 2017 года.

"Мы активно поддерживаем региональные ИТ-компании. И дело касается не только непосредственных финансовых и инфраструктурных льгот. Многим требует также помощь в консультировании по изменениям в законодательстве. Все это формирует в регионе сильное и профессиональное ИТ-сообщество", - считает директор департамента информатизации Станислав Логинов.