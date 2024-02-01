  • 24 февраля 202424.02.2024суббота
  • USD92,7519
    EUR100,4425
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области число ИТ-компаний за три года увеличилось на 18%

Общество, 16:43 24 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 18% увеличилось в Тюменской области число ИТ-компаний за три года. об этом сообщает региональный департамент информатизации.

Отмечается, толчком к преобразованиям, качественно повлиявшим на цифровую отрасль, стали эпидемия коронавируса и санкционные ограничения.

С 2020 года число ИТ-компаний выросло на 18% и сейчас составляет 797 организаций. Количество компаний по всей стране выросло в пять раз.

Беспрецедентными стали и меры поддержки ИТ-отрасли, до конца 2024 года будут действовать сниженные ставки по налогу на прибыль, ставка страховых взносов держится на уровне 7,6%. Напомним также , что в Тюменской области налоговые льготы для ИТ-компаний действуют еще с 2017 года.

"Мы активно поддерживаем региональные ИТ-компании. И дело касается не только непосредственных финансовых и инфраструктурных льгот. Многим требует также помощь в консультировании по изменениям в законодательстве. Все это формирует в регионе сильное и профессиональное ИТ-сообщество", - считает директор департамента информатизации Станислав Логинов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ИТ-технологии , Станислав Логинов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:57 24.02.2024Тюменский музей "Усадьба Колокольниковых" посетили потомки купеческой династии
17:13 24.02.2024Тюмень вошла в топ направлений на февральские праздники
16:43 24.02.2024В Тюменской области число ИТ-компаний за три года увеличилось на 18%
16:34 24.02.2024Екатерине Мизулиной в Тюмени подарили свитшот с принтом "Человек, который изменил все"