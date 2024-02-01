Екатерине Мизулиной в Тюмени подарили свитшот с принтом "Человек, который изменил все"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной в Тюмени подарили свитшот с принтом "Человек, который изменил все". Встреча с тюменскими школьниками и студентами прошла в школе №95 24 февраля.

Мерч стал подарком от тюменской студентки, будущего учителя истории Ольги Глуховой. "Я очень рада носить любой мерч с его фотографией, тем более у вас есть свой, тюменский", - прокомментировала общественница.

Напомним, что фраза "Человек, который изменил все" произнес губернатор Тюменской области Александр Моор на форуме-выставке "Россия". Глава региона подчеркнул, что все позитивные изменения начались с 2000 года.

Напомним, что 23 февраля Екатерина Мизулина посетила ТВВИКУ и стала гостем проходящего в Тюмени фестиваля экстремальных видов спорта "Битва на Туре".