Тюменские бойцы одержали пять побед на турнире RCC 18

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские спортсмены хорошо показали себя в октагоне на турнире RCC 18. Они приняли участие в шести поединках. Пять боев завершились в пользу тюменцев. Турнир проходит в спорткомплексе “Центральный” в областной столице 24 февраля.

Во втором поединке турнира местный боец Тагир Абдуллабеков одолел противника за 18 секунд. Он проводил бой с Жалолиддином Расуловым из Узбекистана.

В пятом бою тюменец Имам Ибрагимов одержал победу над спортсменом из Барнаула Александром Новиковым. Им предстоял трехраундовый бой в полусреднем весе до 77,1 кг.

Почти весь первый раунд бойцы провели в клинче у сетки, инициатива была за Имамом, но он так и не перевел Новикова на землю. В концовке пятиминутки Имам разорвал захват и нанес несколько хороших попаданий в стойке.

Второй раунд начался по такому же сценарию. Имам поймал Новикова у сетки и вновь пытался совершить перевод. Две с половиной минуты бойцы провели в клинче, пока судья не разнял их после попадания Ибрагимова в пах. Новиков продолжил бой, но снова оказался прижатым к сетке.

В третьем раунде ничего не изменилось. Ибрагимов по-прежнему запирал Новикова у сетки, не давал сопернику работать в стойке, выбрасывал колени и контролировал оппонента. Александр защищался от переводов, старался отвечать Ибрагимову, но выйти из клинча у него не получалось.

В итоге бой прошел всю дистанцию. Имам Ибрагимов навязал Александру Новикову свой бой и одержал победу единогласным решением судей.

“Мне достался хороший соперник. Он на профессиональной арене гораздо опытней меня. У него было пять поединков. У меня – только три. Соперник очень много времени уделял борьбе, защищался, не давал перевести себя в партер. Перед собой я поставил задачу – победить в этом бою. Результатом доволен. Было волнительно. Очень много знакомых ребят пришли посмотреть, поболеть”, – поделился впечатлениями от поединка Имам Ибрагимов.

В восьмом бою представитель Тюмени Ахмед Саралиев в доминирующем стиле победил Леонардо Касотти из Бразилии. Они сошлись в трехраундовом бою в полулегком весе до 65,8 кг.

К этому поединку было приковано особое внимание, поскольку днем ранее бойцы устроили потасовку на взвешивании. Ахмед пошел в борьбу с первых минут. Саралиев завершил первый раунд с преимуществом 14-1 по точным ударам.

Второй раунд начался с прессинга от бразильца, который хотел зарубиться. Саралиев попытался пройти в ноги, но Касотти встретил Ахмеда и оказался в атакующей позиции в партере. Правда, ненадолго: Саралиев перехватил инициативу и оказался сверху. Практически весь раунд бойцы провели в партере, но каких-то активных действий не было.

В начале третьего раунда бразилец пошел вперед, но наткнулся на мощный встречный удар от Саралиева и оказался на земле. Ахмед попытался захватить спину и выйти на удушающий, но бразилец быстро пришел в себя и справился с этой попыткой. До конца раунда Саралиев контролировал соперника на земле, много бил, но Касотти все же выстоял до гонга.

Бой прошел всю дистанцию. Ахмед Саралиев одержал уверенную победу единогласным решением судей.

"Сегодня я отстаивал не только свою честь, но и честь Тюмени. Этот город дал мне образование, этот город дал мне прием. Я хотел продержаться три раунда, чтобы хорошо дышать в боях в будущем. Это была наша цель. Как вы видели, я ронял соперника несколько раз, но не бежал добивать", – сказал Ахмед Саралиев.

В десятом бою раздельным решением судей победу забрал тюменец Иван Романов. Поединок с Жасуром Мирзамухамедовым выдался непростым.

Первый раунд выдался неспешным. Бойцы присматривались друг к другу, обменивались одиночными хай-киками, но по блоку. Иван все же был активнее, несколько раз успешно взрывался Романов сериями ударов на руках, Жасур же в основном работал одиночными ударами.

Гораздо активнее начали бойцы второй раунд. Мирзамухамедов провел несколько неплохих атак, зажал Романова у сетки, но Ивану удалось провести первый тейкдаун в поединке и закрепиться сверху. Однако спустя минуту рефери поднял бойцов в стойку, не заметив активности с их стороны. Романов понял, что у него получается в борьбе, и совершил еще один тейкдаун. На этот раз Иван активнее работал в партере и даже сумел набросить ручной треугольник в концовке раунда, но Жасура спас гонг.

Иван заметно устал в третьем раунде, а Мирзамухамедов пошел вперед. Романов, чтобы избежать разменов в стойке, попытался вновь пройти в борьбу, но на этот раз Жасур спокойно встретил тейкдаун и даже поработал в партере. После этого Иван поднялся в стойку и вновь попробовал пройти в ноги, но был встречен Жасуром. Тяжело приходилось Ивану, Мирзамухамедов пытался финишировать соперника в партере, но Романов сумел выстоять до гонга.

Единогласным решением судей в трехраундовом поединке в легчайшем весе до 61,2 кг победителем стал тюменец Вальмир Галиев. Он одолел крепкого Хамиреса Оливейру из Бразилии.

Это уже третий турнир RCC, который проходит в Тюмени. Для зрителей подготовили 14 поединков.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова