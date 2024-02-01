Иван Штырков проиграл Вагабову в главном бою турнира RCC 18 в Тюмени

| Фото: пресс-служба RCC | Фото: пресс-служба RCC

Вагаб Вагабов одержал победу единогласным решением судей в главном бою турнира RCC 18, который проходил в СК “Центральный” в Тюмени 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба RCC.

Поединок между двумя российскими топами ММА Вагабом Вагабовым и Иваном Штырковым прошел по правилам кикбоксинга.

Как сообщает пресс-служба RCC, бойцы начали поединок довольно осторожно. В основном Вагабов и Штырков разменивались лоу-киками с дистанции и много финтили. Иван несколько раз выбрасывал эффектную "вертушку" и больше прессинговал Вагабова. Вагаб же хорошо чувствовал дистанцию и уходил из невыгодных положений.

Во втором раунде бойцы больше стали работать на руках, чаще идти в размены, где у обоих были хорошие моменты. Вагабов старался больше выбрасывать джеб, Иван же сокращал дистанцию с мощными боковыми или же удивлял Вагабова неожиданными бэкфистами. Во второй половине раунда Вагабов точнее работал с дистанции и не давал Ивану сближаться.

Третий раунд Вагабов начал активно, работая по-боксерски на руках. Иван выдержал натиск и ответил сопернику неплохими боковыми. Хорошо работал у Вагабова джеб, которым он сдерживал Штыркова на дистанции. Иван старался отвечать взрывными контратаками, но их было меньше, чем атак Вагаба.

Поединок прошел всю дистанцию. Судьи не назначили экстра-раунд.