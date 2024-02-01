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Тюменских строителей поблагодарил министр Ирек Файзуллин

Губернатор, 12:22 25 февраля 2024

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Благодарственные письма от министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирека Файзуллина получили коллектив и сотрудники управления капитального строительства Тюменской области за успехи в деле восстановления мирной жизни в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

Между Тюменской областью и Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР заключено соглашение о сотрудничестве, напоминает информационный центр правительства сибирского региона. Строители уже восстановили там 31 объект транспортной, производственной и социальной инфраструктур. В перспективе – восстановление и ремонт еще 44 объектов.

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"Нашу главную цель сформулировал президент России. Она простая и понятная: люди из новых регионов должны чувствовать себя частью большой страны. Частью одной семьи, где принято помогать от всей души. Уверен, все планы будут успешно воплощены в жизнь", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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