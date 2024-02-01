В ТВВИКУ будущим абитуриентам показали динамические тренажеры и образцы техники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День открытых дверей прошел в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова 25 февраля.

После общения с начальником училища, генерал-майором Дмитрием Евмененко посетителей познакомили с объектами учебно-материальной, лабораторной баз. Для гостей подготовили разные мастер-классы. Были выставлены современные образцы инженерной техники, представлена одежда, которую носят курсанты.

Отметим, в ТВВИКУ множество специализированных аудиторий. В крупногабаритных классах находится инженерная специальная техника, которую изучают курсанты. Отдельного внимания заслуживает тренажерный комплекс. Оказавшись в нем, гости увидели, как специалисты обучают курсантов на динамических тренажерах.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” преподаватель кафедры военно-технических дисциплин ТВВИКУ Сергей Титов, в тренажерном комплексе кафедры находится 17 тренажеров семи машин.

“Для чего тренажерная база предназначена? Для развития у курсантов первичных умений для последующего более качественного изучения настоящей техники. Тренажеры позволяют сохранить ресурс настоящей техники, горюче-смазочные материалы. Ну и самое главное, это безопасность курсантов, поскольку изучение проходит в условиях. Конечно, они не заменят настоящие машины, но разовьют у обучаемых первичное умение”, – сказал Сергей Титов.

На другой локации показали, как курсанты осваивают азы криминалистики. Они учатся изъятию “следов” для оказания помощи военным следственным органам при прохождении службы. “Может быть такое, что доступ военных следователей к местам происшествий может быть затруднен ввиду отдаленности. Сейчас это особенно актуально в зоне СВО на линии боевого соприкосновения: следователи не всегда могут туда подъехать. Будущие офицеры могут привлекаться в качестве дознавательной работы на места различных происшествий”, – рассказал преподаватель кафедры военно-политической работы Алексей Кулик.

Наборная кампания начинается с апреля. Специалистов в ТВВИКУ готовят по программам высшего и среднего специального образования.

Условия для обучения достойные. Есть все для того, чтобы подготовить будущего защитника Отечества, будущего офицера, подчеркнул замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров.

"Главное, самое основное – это огромное желание служить Родине, связать свою судьбу с военной службой, чтобы в будущем стать офицером Вооруженных сил Российской Федерации. Конечно же, у нас условия поступления: кандидаты должны пройти ряд испытаний. Это сдача единого госэкзамена по разным дисциплинам, а также сдача экзамена по физической подготовке и профотбор. Это главные показатели, на основании которых наши кандидаты получают право на поступление”, – рассказал Михаил Багров.

Конкурс в училище стабильный: минимум три человека на место. Ребята приезжают со всей страны, а том числе новых территорий России. Выпускники училища востребованы везде, заверил Михаил Багров. География распределения широкая. Бывшие курсанты служат по всей стране во всех силовых структурах и ведомствах.

Многие старшеклассники пришли на День открытых дверей вместе с семьями. Тюменец Игорь привел сюда внука, который учится в 11 классе. “Причин много. Во-первых, это здесь воспитывают настоящих мужчин, патриотов. Военная инженерная специальность пригодится даже на гражданке. Здесь хорошо, но самое главное, что здесь делают командиров”, – сказал он.

Инна Пахомова