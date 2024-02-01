Модная индустрия Тюмени пополняется новыми именами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 российских дизайнеров представили свои коллекции со дня открытия модного пространства в тюменском ЦУМе.

"И надо отметить, что интерес к их творчеству постоянно растёт. В том числе и потому, что дизайнеры находятся в контакте с покупателем, ориентируются на его интересы, - отметила член Торгово-промышленной палаты Тюменской области, генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Мы проводим совместные мероприятия с представителями развлекательной индустрии и киноиндустрии, салонами красоты, в лектории проходят встречи с журналистами и психологами. Говорим о том, какой была мода 40-50 лет назад, и какой она может быть в будущем. Все это создаёт нужную, творческую атмосферу, которая привлекает все большее число людей. Среди них и дизайнеры со всех регионов страны, готовые представить в Тюмени свои коллекции".

Весной здесь выставятся известные стилисты из Екатеринбурга.

"Нам же особо ценно, что каждый год появляются новые тюменские имена. Видно, как они развиваются и постепенно нарабатывают свой круг покупателей. Галата, Rohe, Мисс Элизабет, Vavasha - все это молодые тюменские бренды, за которыми подчас стоят совсем юные дизайнеры, одному из них, кстати всего 16 лет. Они становятся узнаваемыми и по качеству коллекций ничуть не уступают уже известным производителя", - рассказала управляющий концепт стор "Смыслы" Снежана Гордеева.