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В Тюмени стартуют лекции об образе семьи в советском кино

Общество, 09:18 28 февраля 2024

Ноль плюс во ВКонтакте (архив) | Фото: Ноль плюс во ВКонтакте (архив)

Первая лекция из цикла "Образ семьи в советском кино" состоится в музейном комплексе имени И. Я. Словцова 29 февраля в 18 часов. Ее посвятили фильму Абрама Роома "Третья Мещанская", сообщает киноклуб ТГИК.

В 2024 году исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося советского кинорежиссёра Абрама Роома. Он снял не так много кинокартин за свою творческую жизнь, но прочно вошел в пятёрку лучших режиссёров – представителей советского киноавангарда. Его лента "Третья Мещанская" вышла на экраны в 1927 году. По сюжету, из провинции в Москву приезжает печатник Владимир и временно поселяется в комнате своего фронтового друга Николая на Третьей Мещанской. Жена хозяина, домохозяйка Людмила, всерьез увлекается гостем.

Почему эта кинокартина и сегодня является объектом пристального анализа киноведов во всём мире, вдохновляет современных музыкантов? Почему она в третьем десятилетии XXI века вызывает неподдельный интерес у молодых зрителей? На эти вопросы ответит лектор, преподаватель дисциплины "История кино" в Тюменском государственном институте культуры Наталья Соколова. Лекция будет сопровождаться слайдами и фрагментами из фильма.

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# семья , ТГИК , фильмы

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