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Победителей конкурса "Сердце отдаю детям" в Тюмени назовут 1 марта

Общество, 18:17 26 февраля 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Заключительное конкурсное испытание в рамках очного этапа городского конкурса "Сердце отдаю детям" пройдет в Тюмени 27 и 28 февраля. Участники дадут открытый мастер-класс "Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании, физической культуре и спорте", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

27 февраля мастер-классы начнутся в 10 часов на базе спортивной школы №1 (ул. Ватутина, 1). Продолжатся 28 февраля с 9 часов в детско-юношеском центре "Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова".

Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 1 марта в 11 часов во дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1). Напомним, конкурсанты состязаются в профессиональном мастерстве по трем номинациям: "Педагог дополнительного образования", "Тренер-преподаватель", "Профессиональный дебют в дополнительном образовании".

Победители по итогам городского конкурса примут участие в областном этапе.

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# конкурсы , Сердце отдаю детям

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