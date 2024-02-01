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Студенты из Киргизии пройдут обучение в Тюмени по программе академической мобильности

Общество, 17:21 26 февраля 2024

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Четверо студентов Ошского государственного университета начали обучение в Тюменском медуниверситете по программе академической мобильности. В свою очередь, тюменские студенты пройдут обучение в Киргизии, сообщает вуз.

Обучение организовано в рамках договора о сотрудничестве между высшими учебными заведениями, подписанного в 2022 году.

До середины июня студенты из Киргизии будут посещать лекции и практикумы в медуниверситете, знакомиться с тюменским здравоохранением на клинических базах вуза.

"Возможность отработать знания на практике говорит о качестве преподавания в медицинском вузе. Обучение по программе академической мобильности расширяет кругозор, ведь у каждого университета свои сильные стороны и стиль обучения. Кроме того, для меня это отличная возможность познакомиться с новым городом и людьми", – рассказал третьекурсник Мухаммадали Нурматов.

Помимо программы академической мобильности, вузы реализуют сетевую образовательную программу двойных дипломов. Как пояснила специалист Центра международного образования Татьяна Зырянова, первые три года они будут учиться на родине, два последних курса проведут в университете-партнере. Сейчас образование по программе получают шестеро студентов из Киргизии.

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# Тюменский медицинский университет

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