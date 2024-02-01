Тюменская компания "НДТ Рус" проходит федеральный отбор для реализации проекта в "Газпром нефти"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская компания "НДТ Рус" успешно прошла два этапа акселератора INDUSTRIX на базе технопарка "Сколково". При успешном прохождении третьего появится возможность пилотирования на площадках "Газпром нефти".

"Заочный этап начнется 15 марта. Нам предстоит работа с ментором от INDUSTRIХ. По результатам отбора будет известно, попадаем ли мы на реализацию пилотного проекта в одно из дочерних обществ "Газпром нефть", - уточнили в компании.

Во время работы акселератора в "Сколково" тюменцы представили экосистему приборов неразрушающего контроля. Весь третий этап сотрудники "НДТ Рус" будут взаимодействовать с экспертами из "Газпром нефти", чтобы тестировать продукт, смотреть насколько качественно он решает задачи заказчика, какие свойства и характеристики нужно доработать, добавили в компании.

| Фото: vk.com/ndtrussia | Фото: vk.com/ndtrussia

Очная защита проектов в области капитального строительства пройдет в Тюмени. Самые успешные разработки пройдут испытания в компании "Газпром нефть".

Напомним, одну из последних технологических новинок тюменской компании - рентгеновский аппарат для промышленного контроля - планируют выпускать в 2024 году.

"Цена вопроса старта производства – от 50 миллионов рублей. Это быстро окупаемый проект. Производство технологичное, есть большая доля прибыли. Основные затраты идут на этапе научной деятельности, разработки самой технологии. Но в итоге рентген-аппарат быстро себя окупит, потому что у нас уже есть рынок сбыта", - подчеркнул гендиректор "НДТ-Рус" Кирилл Чепов.

Компания "НДТ Рус" существует на рынке восемь лет. Стартовали с продажи оборудования. Являются дилерами всех отечественных производителей, многих зарубежных. Часть оборудования, которое уже сейчас производят в компании, - высокотехнологичное.

Анжела Лебедева