140 тюменских студентов планируют развить предпринимательские компетенции на курсе Start Up

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

140 тюменских студентов уже зарегистрировались на образовательный курс Start Up от программы молодежного предпринимательства "Я в деле". Открытие состоится в спортивном комплексе "Олимпия" марта в 18 часов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала куратор территориальной группы по Тюменской области и ХМАО программы развития молодежного предпринимательств "Я в деле" Ксения Мальчихина.

"Открытие планируется в несколько этапов: тед-толк с победителями четвертого сезона, проведение предпринимательского квиза, выставка бизнес-проектов прошлых сезонов", - добавила она.

Бесплатный интенсив для студентов Тюмени включает мастер-классы от лучших предпринимателей региона, воркшопы с экспертами, нетворкинг и интересные кейсы. Участники научатся составлять бизнес-модель с нуля и разработают собственный проект, который смогут представить перед потенциальными инвесторами.

Работу на курсе организуют в командах от трех до пяти человек под руководством компетентных наставников. Курировать ребят будут член молодежной городской администрации Екатерина Назарова, полуфиналистка "Большой перемены" Елизавета Легостаева, член общественной организации малого и среднего бизнеса ТРО "Опора России" Эльмир Нурутдинов, организатор "Амбассадоры возможностей" Дарья Деничева и другие.

По словам Ксении Мальчихиной, несмотря на то, что курс стартует 1 марта, подать заявку студенты смогут до 8 марта включительно. Регистрация открыта по ссылке.

Виктория Макарова