243 жителя Тюменской области оформили пенсию по старости онлайн

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

243 жителя Тюменской области оформили пенсию по старости на портале госуслуг в 2024 году.

Как напомнили в пресс-службе ОСФР по Тюменской области, в этом году выйти на пенсию могут мужчины 1961 года рождения (63 года) и женщины 1966 года (58 лет). При наступлении пенсионного возраста они имеют право подать заявление на автоматическое назначение пенсии по старости. Сделать это можно не выходя из дома.

Страховую пенсию по старости автоматически назначают гражданам РФ, достигшим пенсионного возраста и имеющим страховой стаж не менее 15 лет и не менее 28,2 пенсионного коэффициента. Им направляется уведомление в личный кабинет на портале госуслуг. Важным условием для автоматического назначения пенсии является отсутствие периодов работы за пределами России.

"Данная услуга упрощает процедуру обращения за назначением пенсии. Если заявитель согласен со всеми имеющимися сведениями, от него необходимо только подтвердить это в заявлении. После этого в течение 15 минут назначается пенсия. Решение приобщается к выплатному делу", — отметила управляющий ОСФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Добавим, заявление можно подать не ранее, чем за месяц до наступления пенсионного возраста.