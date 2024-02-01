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Тропы для косуль проложат в лесах Тюменского района

Общество, 16:04 27 февраля 2024

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Тропы для косуль проложат в лесах Тюменского района. Из-за глубокого снежного покрова копытным животным тяжело передвигаться и добывать корм, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

"Совместными усилиями госохотинспекторов и охотников города Тюмени и Тюменского района на территории общедоступных охотничьих угодий и ООПТ для зверей выложили одну тысячу кормовых веников, 100 центнеров сена, 566 килограммов соли в 72 солонца", – подчеркнул заведующий тюменским территориальным сектором государственного контроля, надзора Госохотдепартамента Тюменской области Денис Худяков.

Видео Госохотдепартамента Тюменской области.

Отметим, что аналогичная работа ведется и в других районах региона. Вместе с тем, специалисты просят не тревожить животных.

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